En nuestra época todos queríamos venir a la selección: Jorge Campos

Gerardo Martino, entrenador de la Selección mexicana, no ha podido conjuntar el mejor equipo debido a que varios jugadores se han negado a ser convocados y otros se han lesionado. Ante esto, Jorge Campos criticó a los seleccionados azteca.

“Me da tristeza ver que grandes jugadores no vienen, que no quieren. No sé realmente cuál sea el fondo, es fácil hablar, pero en nuestra época todos queríamos venir, a lo mejor porque no jugábamos en Europa, a lo mejor porque sí nos gustaba el futbol. Yo lo disfrutaba mucho a pesar de lo que pasaba, de los momentos malos”, declaró el ex portero mundialista a Fox Sports.

El Brody también lamentó la situación que está viviendo el Tata Martino y la calificó como una injusticia ya que él argentino asumió el mando del Tricolor con mucha ilusión y no ha podido contar con los mejores elementos.

“Es triste para el Profe Martino. No se vale que eso se le haga a un entrenador nuevo que viene con mucho entusiasmo, con ganas de estar con México, vio algo especial en el Tri para estar con nosotros y eso se le tiene que agradecer”, dijo Campos.

Por último, Jorge Campos señaló que no se ha hecho nada en los últimos años y que es muy raro lo que está pasando en la Selección. “Hay que apoyarlo porque se lo merece, no hemos hecho nada durante muchos años, es difícil saber qué está pasando atrás, pero hubiera sido increíble ver a todos aquí en Estados Unidos apoyando al Profe. Siempre lo hemos platicado: primero está México”, agregó.