“Bofo” Bautista denuncia a promotor que le pedía dinero para ir al Tri

El ex futbolista de Chivas, Adolfo “Bofo” Bautista, suele estar en el centro de la polémica. Esta vez, se ubica de nuevo en esa zona, luego de denunciar que un promotor de futbol le pedía dinero para garantizarle su presencia en la Selección Mexicana. Asegura que no accedió a dichas exigencias, pero sí señaló el nombre del implicado.

“Gente de pantalón de largo como el represente Juan Sámano quería tres millones de pesos para que estuviera yo en la Selección y yo no accedí. Dije que si iba a estar en la Selección sería por mi capacidad o por mi talento”, explicó Bautista, en una charla con W Radio.

“Él (Juan Sámano) tenía mucho contacto con la gente de Selección, de pantalón largo, incluso me amenazó que no iba a ir al Mundial (Sudáfrica 2010) y yo no accedí. Tuve la fortuna de ir al Mundial, porque Javier Aguirre (técnico del Tri) me llevó. Él buscó algo regresando del Mundial para dañarme futbolísticamente y fue eso, decir que el ‘Conejo’ (Óscar Pérez, portero) había corrido más que yo contra Argentina. Se manejan esas cosas, tienen mucho poder los representantes”, lamentó el ex futbolista.

Por otra parte, el “Bofo” Bautista también expresó su opinión sobre los futbolistas que actualmente se niegan a acudir al llamado de la Selección Mexicana. “Antes todos queríamos estar en Selección, en la lista de Copa Oro o Copa América, algunos jugadores dejaban nacimientos de sus hijos. Ahora es distinto, es otra época, no hay tantos jugadores con talento ni jerarquía como los había antes. El jugador que no quiera estar, que lo quiten y le den oportunidad a los jóvenes”, concluyó.