Raptors gana a Warriors y toma ventaja en finales de NBA

Con un concierto de 17 triples y una defensiva de 10 tapones, Raptors de Toronto triunfó en casa del campeón defensor Warriors de Golden State por 123-109, para ponerse 2-1 en las finales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

Danny Green metió seis triples y fueron los únicos 18 puntos que aportó al triunfo, Kyle Lowry encajó cinco entre las 23 unidades que registró y Fred VanVleet marcó tres disparos desde fuera del área entre sus 11 unidades que hizo esta noche.

La estrella Kawhi Leonar tuvo una noche de 30 puntos y llegó a 13 partidos con 30 unidades o más en una postemporada, para igualar en la lista a LeBron James, que lo consiguió en 2012, y está a uno de alcanzar a los máximos en esta estadística, en la que aparece el mismo James en 2017 y Kobe Bryant en 2010.

El congoleño Serge Ibaka lideró la defensiva de Toronto con seis tapas, de las 10 que sumó la franquicia, en tanto Pascal Siakam ganó nueve rebotes, Leonard y el español Marc Gasol siete, y Kyle Lowry fue líder en asistencias al repartir nueve pases para canasta.

Las estadísticas indican que Raptors se convirtió en el segundo equipo durante los últimos 20 años de las finales cuyos cinco titulares metieron al menos 15 puntos, y se sumó a Spurs de San Antonio que lo registraron en el quinto partido de la serie de 2013.

Por Golden State fue Stephen Curry un guerrero solitario con 47 puntos y se sumó a la lista de los grandes con 45 unidades o más en un partido de finales, donde se encuentran Elgin Baylor, Rick Barry, Michael Jordan, en dos ocasiones, Jerry West, Bob Pettit, Allen Iverson y LeBron James, y es con este último los que han perdido en dicho juego.

Las desgracias siguen en la duela para Warriors, porque le tocó lesionarse al centro DeMarcus Cousins, quien se lastimó el tobillo izquierdo y sólo estuvo en la cancha 19:24 minutos, en los que metió apenas cuatro unidades.

Cousins estuvo ausente por largas semanas por una lesión, reapareció en el primer encuentro de las finales con 8:03 minutos y tres puntos y en el segundo permaneció 28:37 y 11 unidades con 10 rebotes y seis asistencias, y cuando parecía que era una solución para el entrenador Steve Kerr se volvió a lastimar.

Kerr espera la pronta recuperación de los también lesionados titulares Klay Thompson y y Kevin Durant, para el cuarto juego que será en casa el viernes.

Con toda esta situación se confirma la teoría que las lesiones se convierten en el talón de Aquiles de Warriors, ante unos Raptors que se consolidan juego a juego.

