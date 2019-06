Jair Pereira denuncia el robo de su camioneta en Guadalajara

El ex capitán de Chivas, Jair Pereira, fue víctima de la delincuencia en Guadalajara pues resulta que le robaron su camioneta y el defensor uso su cuenta de Instagram para hacer la denuncia y a la vez solicitar la ayuda de sus seguidores para dar con la ubicación del vehículo.

“Si alguien ve esta camioneta Mercedes GLE AMG con placas JPU-12-52 por favor reportarla. Acaba de ser robada por las Barrancas de Huentitán en Guadalajara”, escribió el futbolista en una historia de Instagram en la que compartió la fotografía de la camioneta.

Más tarde, el jugador compartió otra fotografía de la camioneta, en esta ocasión de la parte trasera y de nuevo recurrió a sus seguidores para que, en caso de localizarla, llamen a las autoridades de forma inmediata.



Pereira no entró en los planes de Tomas Boy de cara a la siguiente temporada, por lo que no fue convocado a la pretemporada de Chivas, no obstante, podría quedarse sin jugar el próximo torneo en caso de que no fiche con algún otro club. Hasta el momento, se sabe que Necaxa, Atlético San Luis, Veracruz y Querétaro son los más interesados en hacerse de los servicios del zaguero.

