'Ares de Parga le hace daño al futbol y a Pumas': Néstor Calderon

El mediocampista mexicano del Salamanca, Néstor Calderon, arremetió contra Rodrigo Ares de Parga, presidente de Pumas, a quien calificó de ser una persona prepotente que le hace daño al futbol.

“El presidente que está ahorita le está haciendo mucho daño tanto como al futbol como a Pumas, es una persona con la que no puedes y desgraciadamente no se puede. Me tocó mala suerte que estuviera ese presidente, tal vez estaríamos hablando de otras cosas y estaría hablando de Pumas”, comentó en entrevista para el portal Fut GDL TV.

En la misma entrevista, Calderon manifestó que durante su estancia en el equipo felino siempre se mantuvo en calma esperando su oportunidad de tener minutos, misma que no llegó y fue traspasado al Celaya del Ascenso MX.

“Siempre estuve tranquilo, obviamente desesperación por jugar y estar en el campo. Nunca me enganché con ese señor que la verdad es muy prepotente, pero allá él”, finalizó.

