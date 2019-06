Toronto se coloca a un triunfo de ser campeón de la NBA

Kawhi Leonard tiene la mano caliente, y con ella lleva a los Raptors de regreso a Toronto en la antesala de una increíble sorpresa para Canadá.

Leonard superó a los “Splash Brothers” con 36 puntos y 12 rebotes, y los Raptors quedaron el viernes a una victoria del primer campeonato para la franquicia al imponerse 105-92 a los Warriors de Golden State. Con su segundo triunfo al hilo en la cancha rival, Toronto tomó una ventaja de 3-1 en la Final de la NBA. Pero los Raptors aún no estaban listos para celebrar.

🖐️ @kawhileonard (36 PTS, 5 3PM 12 REB, 4 STL) puts up his 14th 30-point game of the #NBAPlayoffs as the @Raptors take a 3-1 series lead! #WeTheNorth #NBAFinals

Game 5: Monday (6/10), 9pm/et, ABC & Sportsnet pic.twitter.com/8b6kEMu1N4

— NBA (@NBA) June 8, 2019