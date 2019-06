España y Polonia mantienen paso perfecto rumbo a la Eurocopa

España y Polonia alentaron sus expectativas hacia la próxima Eurocopa al ampliar el pleno de triunfos en la fase de clasificación en la que también destacan Ucrania e Irlanda del Norte y en la que hizo historia Kosovo, que logró la primera victoria de su historia en una fase de clasificación.

De la cuarta fecha del recorrido hacia la fase final del torneo europeo salieron reforzados Serbia, Dinamarca y Rumanía, que ampliaron sus expectativas.

