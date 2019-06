Las modificaciones a las reglas arbitrales crearán polémica en la Liga MX

La Reunión Anual del futbol mexicano dio inicio ayer y Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje explicó las nuevas modificaciones a las reglas que la FIFA y la International Foorball Association Board (IFAB) aprobaron el pasado 1 de junio.

El ex silbante cree que estos cambios van a revolucionar el juego y que el principal objetivo agilizar los partidos y que no haya tantas pausas, pero también está consciente de que generarán polémica, en especial la que tiene que ver con las manos dentro del área.

“La más importante son las manos, la famosa mano deliberada o no del delantero, que aunque sea accidental se va a marcar como tal, no es el mismo caso el del defensa y eso va a dar muchos lugar a la polémica, pero hay que aclararlo de la mejor manera posible”, declaró en entrevista para la Liga MX.

“Si se aplican correctamente van a hacer el juego más ágil y probablemente redunde en mayor tiempo de juego. una de las preocupaciones de la FIFA es el poco tiempo de juego efectivo que hay”, agregó.

Las modificaciones que veremos a partir del Apertura 2019

Manos en el área

Se suprime el concepto de voluntariedad o no de una mano cuando se ataca. Cualquier jugada que acabe en gol después de ser precedida de una mano, será anulada. En la defensiva se marcará penal con la excepción de que los brazos estén pegados al cuerpo, el balón rebote en el defensa sin que las manos se alejen del cuerpo y la inercia de una mano cuando se está a ras de suelo.

Porteros en los penales

Los guardametas ya no estarán obligados a tener los dos pies sobre la línea de gol durante una pena máxima. Ahora sólo bastará con que mantengan un pie.

Saques de meta

Los jugadores podrán recibir el balón dentro del área cuando su portero realice un saque de puerta. Antes tenían que abandonar el área grande para poder reanudar el juego.

Barreras

Las barreras en una falta sólo podrán estar integradas por jugadores del equipo infractor. Los contrarios no podrán colocarse en el muro defensivo y deberán estar a un metro de distancia. Con esta medida se busca evitar las obstrucciones.

Sustituciones

Los jugadores sustituidos debían salir por la línea de medio campo, del lado en que se encuentran las bancas; sin embargo, ahora podrán salir por la línea más próxima que delimite el campo, con respecto a su posición, esto con el fin de que no se pierda tanto tiempo durante los cambios de jugadores.

Amonestaciones y expulsiones a cuerpo técnico

El árbitro apercibía verbalmente a los entrenadores y a los miembros de las bancas, pero se recuperaron las tarjetas por lo que se le mostrarán tarjetas amarillas y rojas, tal y como se aplican a los jugadores que están en el campo, esto con el fin de controlar de mejor forma el partido. Cada cinco amarillas serán suspendidos un encuentro.

El balón no puede tocar al árbitro

Anteriormente cuando el balón tocaba al silbante, el juego continuaba, pero ahora se detendrá. Si la acción se dio dentro del área se le dará la pelota al portero y en el resto del campo se le devolverá al último equipo que tenía la posesión de la redonda.

Se acaba el bote neutral

Se dejará caer la pelota a un solo jugador para que no haya devolución o se mande a saque de manda y así poner fin a la presión. El partido continuará de manera normal en el lugar de la infracción y no se le regresará el balón a los contrarios. No habrá ningún rival a su lado y todos los demás deberán estar a cuatro metros de distancia.

Otras modificaciones:

Las camisetas interiores de los jugadores podrán ser de diferentes colores, pero las mangas deberán ser del mismo colorr que la del uniforme.

Se le mostrará tarjeta roja a la persona del cuerpo técnico que acceda al VAR que se ubica junto al campo de juego.

El portero no podrá marcar gol en la portería contraria sacando con la mano desde su propio área.

En los saques laterales los rivales deberán estar por lo menos a 2 metros de distancia de la línea.

El árbitro podrá amonestar o expulsar a un jugador por una acción que se haya producido con anterioridad y que haya pasado desapercibida.

El equipo que gane el sorteo de campos también podrá elegir si saca primero o no.