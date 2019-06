'Será mi última noche', el mensaje de un ex futbolista que anuncia su muerte

En 2013, el ex futbolista Fernando Ricksen conmocionó al mundo del deporte, luego ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de forma terminal, por lo que el holandés de 42 años de edad, ha notificado mediante un mensaje difundido en redes sociales que su muerte está cerca.

El ex elemento del AZ Alkmaar, Rangers y Fortuna Sittard se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, por lo que decidió organizar una fiesta para despedirse de sus seres queridos, la cual domina "mi última noche".

"Hola, tengo una noche especial el 28. Ya que se está poniendo muy difícil para mí, esa será mi última noche. Ven y haz de esto una noche para recordar. Espero verte pronto, Fernando", anunció el holandés desde un dispositivo electrónico.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019