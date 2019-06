VIDEO: Undertaker y Goldberg ponen en riesgo sus vidas durante pelea

Nuevamente la lucha libre estuvo a punto de sufrir otra desgracia luego de que los luchadores estadounidenses Undertaker y Bill Goldberg fallaran en la ejecución de sus ataques durante el Super ShowDown de la World Wrestling Entertainment (WWE) el pasado viernes 7 de junio.

Primero, Undertaker falla al realizar un ‘Tombstone’; el luchador levanta a Goldberg y no protege la cabeza y el cuello de su rival al azotarlo contra la lona del cuadrilátero, por lo que este cae sin amortiguar el golpe.

Goldberg aparentemente siguió peleando y en un par de videos más se ve que tiene sangre en la cabeza, aunque según el sitio RT, el luchador se hirió al golpearse con una de las esquinas del cuadrilátero. Incluso después se noqueó solo al levantar y azotar a Undertaker. En otro video que circula en redes sociales se ve a Goldberg desvanecerse debajo del ring.

Knocked myself out and thought I could finish…. love my fans…..but let u down. Everyone else that found “pleasure” ….. hope ur happy

— Bill Goldberg (@Goldberg) June 7, 2019