Metálico anuncia su nueva faceta tras retiro de la Lucha Libre

A dos semanas del Juicio Final del CMLL que dejó como saldo el retiro de Metálico a manos de Virus, el llamado ‘Pedro Infante de la Lucha Libre’ dio a conocer que seguirá ligado al deporte de los costalazos, pero ahora desde otra faceta.

Tras haber sido retirado, Metálico, quien puso fin a 27 años de carrera sobre los encordados, admitió que no sabía a qué se iba a dedicar, sin embargo, durante el programa CMLL Informa anunció que seguirá explotando el personaje de “Pedro Infante” pero ahora como réferi.

“Estaba en espera de que pudiera entrevistarme con el Consejo Mundial para pedirles otra área en la que me pudiera desempeñar, para seguir ligado a la Lucha Libre, entonces lo valoraron y me comentaron que habían unas propuestas, la primera fue que me integrara al grupo de réferis y la segunda propuesta es transmitir mis conocimientos, mi amor a la lucha libre a los jóvenes, esa propuesta tendrá que ser analizada, pero de entrada, de mil amores voy a seguir ligado a la Lucha Libre, como impartidor de justicia arriba del ring”, fueron las palabras del ahora ex luchador durante el programa del CMLL.

Cabe mencionar que la lucha en la que ‘El Pequeño Maestro’, Virus, y ‘El Pedro Infante de la Lucha Libre’, Metálico, apostaron el retiro fue la primera de su tipo que se ha realizado en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre.

