Jamaica sorprende a Honduras en su debut en la Copa Oro

La selección jamaiquina de futbol inició con el pie derecho su participación en la Copa Oro 2019 al imponerse 3-2 a su similar de Honduras, en duelo correspondiente a la fecha uno del Grupo C, disputado en el estadio Nacional de Kingston.

Los goles de la victoria isleña fueron obra de Dever Orgill en dos ocasiones a los minutos 16 y 40, así como de Damion Love al 56. Antony Lozano y Rubilio Castillo descontaron a los '54 y '91.

Con este resultado, el equipo caribeño, que el viernes enfrentará a El Salvador en Houston, sumó tres unidades para apoderarse del primer sitio de este sector, en tanto los “catrachos” se quedaron en cero y jugarán ese mismo día con Curazao, también en esa ciudad texana.

Conscientes que debían llevar el peso del partido por ser locales, los jamaiquinos buscaron desde el primer minuto imponer condiciones, tuvieron la pelota y eso les permitió estar más cerca de la meta rival.

Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@jff_football with a 3-2 victory over @FenafuthOrg in a historic night in Kingston.#JAMvHON #GoldCup2019 #ThisIsOurs pic.twitter.com/OjouvYdyq5

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 18, 2019