'Penny' García, la inspiración de Uriel Antuna

No tengo palabras para explicar todo lo que siento♥️🥺 sin duda alguna GRACIAS A DIOS🙏🏼🇲🇽 Mi amor jugaste excelentemente bien, muchas felicidades TE LO MERECES y le demostraste a todos que eres capaz de estar en ese lugar, callas la boca de muchos y estoy muy orgullosa de ti ♥️ desde que te enteraste que vas a ser papá no han dejado de llover las alegrías y victorias, metiste tu 1er y 2do gol profesional, ahora esto🇲🇽🙏🏼👶🏻 Eres una gran persona, un gran esposo y estoy segura que serás un EXCELENTE padre 👪 TE AMO NUNCA LO OLVIDES😘