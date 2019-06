'Después de Selección, Chivas es el importante': Oribe Peralta

Oribe Peralta, nuevo futbolista de Chivas emitió sus primeras palabras como futbolista rojiblanco. El canal oficial del equipo reveló la noche de este martes, horas antes de su presentación ante los medios de comunicación, una entrevista realizada apenas pisó suelo tapatío. Ahí, aseguró que después de la Selección Mexicana, el Guadalajara es el equipo más importante.

“Chivas es el equipo que juega con solo mexicanos, el equipo que después de Selección es el equipo importante. Cuando surgió todo y vi la posibilidad más cerca, si me emocionó, me llevó a pensar y a decir ‘sabes qué, Oribe está hecho para estos retos’. Creo que puedo transmitirle mucho a los jugadores e inspirarlos a que vuelvan a la esencia”, explicó.

“Siempre les digo (a los compañeros) que se acuerden por qué empezaron a jugar futbol. Al final todos jugaron por diversión y porque les gustaba hacerlo, pero llega un momento en el que se te olvida el por qué haces algo. Es parte de todo, siempre tienes que volver a las bases, volver a lo que eres para potencializar todo. Por eso me hizo bien estar con mis papás. Cuando estaba todo esto les dije ¿cómo ven? A mis hijos, mi esposa y todos. Mi papá me dijo es un reto, es una oportunidad para ti y tienes que seguir demostrando para qué estás hecho”, agregó Peralta.

Enseguida, recordó sus breves pasos por el Guadalajara. “Esta sería mi tercera etapa con Chivas, al principio estuve con Ruggeri, luego fue lo de venir a reforzar en la Copa Libertadores de 2005 y ahora esta nueva etapa, con este nuevo reto. La verdad es que si tuviera una mentalidad de perdedor, nunca hubiera aceptado el venir acá, nunca hubiera tomado este riesgo, aunque supiera todo lo que se iba a mover, todo lo que iban a hablar. La verdad es una motivación para mí el llegar aquí, a mis 35 años y que se me considere como un referente”, señaló.

“Sé que la exigencia va a ser al límite, sé que me van a exigir cada vez más a mí y si los resultados no van bien, la culpa va a ser mía. Asumo todo eso que viene con esta decisión porque estoy convencido de que me va a ir bien, de que el equipo lo están armando para que pueda ser campeón. A mí me enseñaron que mi primer equipo era mi familia y la tenía que defender como tal. Hoy estoy acá y haré lo mismo por esta playera, voy a defenderla como tal porque ahora ellos son mi familia”, finalizó Oribe Peralta.

🎥 No te pierdas las primeras palabras de @OribePeralta como nuevo delantero del Rebaño Sagrado 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/pYR4XkBCa0 — CHIVAS (@Chivas) June 19, 2019

