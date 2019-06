Oribe Peralta no le teme al descenso con Chivas

Portará el número 24 con Chivas y su reto, asegura, es conseguir títulos. Al ser presentado como refuerzo del Rebaño Sagrado, Oribe Peralta ha dicho que el descenso no es algo que le asuste. Sólo piensa en aportar goles que ayuden a llevar trofeos a las vitrinas del Guadalajara, su nuevo equipo tras dejar al América.

“Para que esta situación haya sido fácil, las tres partes tenían que estar de acuerdo y fue así. Yo tenía contrato vigente y tuvo que estar todo muy bien cuadrado. La verdad, a mí no me asusta el descenso, sé que con buenos resultados puedes salir de eso y pelear títulos que es a final de cuentas el objetivo. No volteó atrás, sólo hacia el frente es donde debo mirar”, explicó.

“Para los mexicanos, Chivas va a ser el segundo equipo referente en el país, para todos los mexicanos porque es el que te da oportunidad. Tomás Boy ha dicho que era muy difícil tener refuerzos cuando solo dependes de mexicanos, ese es un valor extra. A toda la gente quiero decirles que estoy muy agradecido por el apoyo que me brindaron en America, si mi decisión les afectó… es como los ciclos terminan, así como hay vida, hay muerte. Son ciclos que terminan, creí que mi ciclo había terminado y ahora inicio un nuevo reto con ganas de crecer y seguir mostrando para hacerle que la gente crea en los mexicanos, que crean y confíen mas en los mexicanos”, añadió.

Aseguró que la posibilidad de ir a Chivas le revivió la ilusión como futbolista. “La vida te va preparando para los grandes momentos, ya todo lo que pasé me preparó para estar hoy aquí. Tal vez si no hubiera pasado por esas dificultades no tendría la valentía para enfrentar este reto. Doy gracias a eso y también doy gracias de que tuvieran la valentía de traerme. Sabía que era complicado y el hecho que se acercaran y me buscaran despertó esa ambición que tenía cuando era joven, cuando pisaba las canchas las primeras veces que entrené en Primera División acá cuando el técnico era Ruggeri”, recordó.

Sabía que las críticas lloverían, pero no le teme al reto de jugar en Chivas. “La verdad es que cuando acepte el reto de venir acá sabía que se iba mover mucho, que iban hablar mucho y muchas personas no estarían de acuerdo. Soy una persona que le gustan los retos, enfrentarlos con valentía. No era fácil por mi pasado, estoy agradecido con esa institución me dio grandes oportunidades de triunfar, pero ahora estoy aquí”, concluyó.

