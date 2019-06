VIDEO: Chicharito muestra cómo fue el nacimiento de su bebé

Javier Hernández no ha parado de mostrar la inmensa felicidad que tiene, tras convertirse en padre por primera ocasión, por lo que decidió compartir mediante sus redes sociales un emotivo video, mostrando cómo fue el proceso de nacimiento de Noah, imágenes en donde aparece junto a su esposa, Sarah Kohan.

"Quiero compartirles una parte de este proceso tan especial", fue el mensaje que escribió el atacante del West Ham junto al video.

I want to share with you a part of this special process.

Quiero compartirles una parte de este proceso tan especial. pic.twitter.com/5tGN9Joi3E

— Chicharito Hernandez (@CH14_) June 19, 2019