Revelan que Jiménez ha jugado lesionado desde marzo

Durante los últimos partidos que Raúl Jiménez ha disputado, tanto con el Wolverhampton como en la Selección mexicana, se le ha visto usar una protección en la mano izquierda debido a que, de acuerdo con ESPN, el delantero no se ha podido recuperar de una fisura en la muñeca, la cual sufrió durante un partido ante el Manchester United el pasado 16 de marzo.

Jiménez ha disputado 14 encuentros tras sufrir la fisura en la muñeca, nueve con el Wolverhampton y cinco con el Tricolor en los que ha demostrado que pese a la lesión no está dispuesto a bajar su nivel pues ha marcado en seis ocasiones.

La Selección mexicana enfrenta la Copa Oro con importantes ausencias como la de Héctor Herrera, Jesús Corona, Hirving Lozano y el ‘Chicharito’ Hernández, quienes decidieron no asistir por diversas razones, sin embargo, Raúl Jiménez dio muestra de su compromiso con el Tricolor y acudió a la convocatoria pese a la lesión, pues realmente no le ha generado complicaciones en la cancha.

El compromiso y esfuerzo de Jiménez fueron reconocidos por Gerardo Martino, pues hace unos días manifestó que el jugador del Wolverhampton es el delantero más importante del futbol mexicano en la actualidad.

"Raúl es nuestro delantero más importante y no solo de este grupo, hablo del fútbol mexicano, es el más importante y segundo, no me preocupa que el nueve sea el goleador mientras todos hagan goles. Me gusta siempre y cuando juegue como lo ha hecho”, comentó en conferencia de prensa.

