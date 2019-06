Anciana de 103 años rompe récord en los 50 metros

A los 103 años, Julia "Hurricane" Hawkins ha consolidado su título como la mujer más vieja para competir en una pista estadounidense después de terminar las rutas de 50 y 100 metros en los Juegos Nacionales de Veteranos en Nuevo México, organizadores del evento.

La residente de Louisiana ya tiene el récord mundial para su grupo de edad en el recorrido de 100 metros. No batió su marca anterior, pero cruzó la línea en poco más de 46 segundos.

"Me mantengo activa todo el tiempo. Tengo un acre de tierra; trabajo en ello todo el tiempo. Tengo 30 arbustos de bonsái, algunos tienen 40 o 50 años. Eso me mantiene ocupado", dijo Hurricane.

Hawkins fue cronometrada a las 21.06 en el evento de 50 metros, que parece ser un récord de los Senior Games para la división femenina de más de 100 años. Eso es porque ella es la primera en competir en esa categoría.

At 103 years old, Julia 'Hurricane' Hawkins is still breaking records on the track pic.twitter.com/oH3cLD3TZ8

— Reuters Top News (@Reuters) June 20, 2019