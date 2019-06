Jonathan Paredes se baña de plata en Portugal

El clavadista mexicano Jonathan Paredes se colgó la medalla de plata en la cuarta fecha del Red Bull Cliff Diving, la Serie Mundial de Clavados de Altura más importante de la categoría, la cual se llevó a cabo en las playas de San Miguel, Azores en Portugal. Esta es la segunda ocasión que el mexicano sube al podio durante la temporada, la primera fue en Filipinas cuando se quedó con el bronce.

Paredes fue subiendo su nivel en cada ejecución de la competencia y obtuvo calificaciones de 82.60, 77.00, 122.20 y 135.70 para cerrar con un puntaje total de 417.50. El británico Gary Hunt obtuvo su tercer presea dorada de la temporada tras sumar 420.60, mientras que el podio fue completado por el estadounidense Andy Jones con 375.45 unidades.

Here's another quick update, bringing you the men's result from the Azores in Portugal 🇵🇹 #redbullcliffdiving pic.twitter.com/hyJ2zhAvnY

— Red Bull CliffDiving (@cliffdiving) June 22, 2019