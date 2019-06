VIDEO: El fuerte accidente de Mick Schumacher en la Fórmula 2

Este sábado, ‘El hijo de la Leyenda’, Mick Schumacher y su coequipero en Prema Racing, el indonesio Sean Galael, protagonizaron un accidente durante la primera vuelta del Gran Premio de Francia de la Fórmula 2.

VIDEO: Piloto holandés sufre conmoción cerebral tras terrible caída

El desafortunado incidente ocurrió segundo después del arranque, cuando el indonesio, quien iba por delante de Schumacher, frenó más de lo debido en la entrada a la curva dos del circuito Paul Ricard generando la fuerte colisión que generó que el monoplaza del alemán volara por algunos metros.

Tras el fuerte impacto, el bólido del alemán sufrió graves daños, el principal de ellos la pinchadura de la rueda trasera derecha, situación que lo obligó a abandonar la competencia.

Reason #289 why Sean Gelael has no business being in Formula 2. He absolutely wrecked teammate Mick Schumacher.#F2 #FrenchGP pic.twitter.com/7yMF61DatY

— Vincent Bruins (@VincentJBruins) June 22, 2019