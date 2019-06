Hamilton gana sin problemas el GP de Francia; Checo no suma puntos

El británico Lewis Hamilton hizo valer la 'pole positión' conseguida el sábado y las prestaciones de su Mercedes para lograr este domingo una victoria incontestable y sin oposición en el Gran Premio de Francia de Fórmula Uno.

Hamilton, que acumula ya 79 victorias en su carrera, revalidó la victoria conseguida en la pasada edición en Le Castellet al imponerse en la carrera de este domingo a su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fueron segundo y tercero en el podio, respectivamente.

Tras el Ferrari de Leclerc finalizó el Red Bull del holandés Max Verstappen en la cuarta plaza, mientras que quinto fue el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), justo un puesto por delante del español Carlos Sainz (Mclaren), que mantuvo la sexta posición desde la que arrancó la carrera.

BREAKING: @LewisHamilton leads a Mercedes 1-2 at Le Castellet as Charles Leclerc takes the final podium spot for Ferrari.#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/x1b0WVPdtC

— Formula 1 (@F1) June 23, 2019