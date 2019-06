Amaury Vergara explica por qué no hay prisa para suplir a Higuera

La salida de José Luis Higuera tomó a muchos por sorpresa y fue motivo de alegría en un importante sector de aficionados rojiblancos. Pero el presidente de Chivas, Amaury Vergara, señaló que no existe prisa por suplirlo. Este martes, aseguró que tomará el tiempo debido para elegir a la mejor opción para que el equipo mejore.

“El liderazgo en Chivas es sólido, confió en los directores que tengo. Hemos formado un equipo con bases y pilares sólidos, así como objetivos claros. Este cambio estructural no debe representar mayor cambio. Nadie mas sale, nadie está en riesgo, pero mi incorporación como presidente implicará un análisis más profundo y a partir de ese análisis estableceremos objetivos”, afirmó.

“Lo importante no es remplazar esa vacante que está en espera en este momento. Vamos a plantear bien con mi gente y hacer lo que necesite Chivas porque lo que pase en ese puesto debe ser importante. Debe llegar alguien con un proyecto que empuje el que ya tenemos. Haremos un análisis, no pensamos apresurarnos, no coman ansias, porque luego se usa mucha publicidad de gente que a lo mejor quiere llegar. Yo buscaré con mi equipo a las personas que creo pueden presentar un proyecto importante y veremos. Es momento de replantear y pensar en una estructura para que el equipo esté mejor”, sentenció Vergara.

Explicó, por otra parte, que el mensaje que emitió el pasado 23 de abril, en el que prometió no tolerar “incompetencia” en Chivas, no iba dirigido a José Luis Higuera. “No necesariamente… lo que sí te digo es que ese mensaje sigue siendo vigente. Si algo le falta a Chivas es creer en lo que tenemos y que podemos lograr más. Lo que te digo es al que le quede el saco que se lo ponga. No lo dirijo a nadie en particular, fue un mensaje para cualquiera en Chivas para que reflexione, si en un momento fue mediocre, qué debe hacer para dejar de serlo. Es una oportunidad para otros de dar lo mejor, no sólo cumplir su trabajo sino dar un extra en Chivas”, detalló.

“No lo dije para nadie en particular, lo dije como una directriz donde no habrá tolerancia a mediocridad e incompetencia en el club. El que no aporte hoy, mañana creo que tendrá un momento difícil y se irá rápido de Chivas. Es un decreto, un manifiesto de lo que va suceder en los próximos años, de lo que no se va a permitir en la institución. Es evidente que Chivas no está donde debería y por eso es importante reforzar desde la directiva, establecer las condiciones para venir o permanecer en este equipo”, finalizó Amaury Vergara.