Carlos Vela y Jona dos Santos, en el equipo para Juego de Estrellas de la MLS

La Major League Soccer (MLS) anunció la lista de los 26 jugadores que serán parte del Juego de Estrellas de la MLS, el cual disputarán ante el Atlético de Madrid el próximo 31 de julio en Orlando, Florida.

Te puede interesar: Luis Suárez reclama mano dentro del área… pero ¡del portero!

Los mexicanos, Carlos Vela y Jonathan dos Santos, del LAFC Y L.A. Galaxy, respectivamente, fueron elegidos por la MLS para ser parte de dicho evento, luego de sus destacadas actuaciones que han tenido a lo largo de la temporada.

En el listado también destacan nombres como el de Zlatan Ibrahimovic (L.A. Galaxy) y Wayne Rooney (D.C. United).

Roster: █████ 100%

Meet the full squad for the 2019 #MLSAllStar Game pres. by @Target! pic.twitter.com/tBYxpMvkWT

— Major League Soccer (@MLS) June 24, 2019