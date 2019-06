Sevilla corta toda relación con mexicano Joao Maleck

El equipo Sevilla de España donde jugaba el futbolista Joao Maleck ya comunicó a Club Santos que no continuará con los servicios del mexicano, luego de darse a conocer que estuvo involucrado en el fatal accidente donde murió una pareja de recién casados.

Esto lo dio a conocer el responsable de prensa del club español, Juan Ramón Morales: "No tenemos nada que decir sobre el jugador. Ten en cuenta que el jugador estaba en préstamo; es decir que estaba cedido y no pertenece al Sevilla (…) Aquí ya no va seguir, ya se comunicó (a Santos Laguna)", dijo a ESPN.

También refirió que el Sevilla ha intentado sin éxito hacer contacto con el jugador o sus familiares para enterarse de los detalles de la situación.

Se dice que Joao Maleck estuvo de fiesta la noche previa del accidente, e incluso en redes sociales se difunde un video donde se le observa acompañado de amigos en un bar.

Joao Maleck, de 20 años de edad, venía desempeñándose con la filial de Segunda B del Sevilla en calidad de préstamo, pues su carta pertenece a Santos Laguna de México.

Fue apenas en septiembre de 2018 cuando cedieron al atacante, pero apenas pudo debutar en marzo de 2019 luego de padecer por una lesión.

El contrato de Joao Maleck con Sevilla finaliza el 30 de junio de 2019, es decir en seis días más.

El fiscal de Jalisco declaró que se espera que sea este martes cuando se defina la situación del joven futbolista, una vez que se reúnan todas las pruebas y avance la investigación del caso.