Yahel Castillo respalda decisiones de la FMN

Yahel Castillo se dijo respetuoso de los pronósticos que da la Federación Mexicana de Natación (FMN) en relación a las seis medallas que se lograrán en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en las pruebas de clavados, para mejorar las cinco conseguidas hace cuatro años en Toronto 2015.

“Si lo dice la federación, honestamente creo a ojos cerrados en ellos. Hay personas que se han dedicado a cuestionar sobre las decisiones de la federación. Hay veces que me ha tocado estar del otro lado y no me he opuesto a esas decisiones”, expresó.

El clavadista señaló que el trabajo se ha hecho para tener un buen resultado, pero no sólo a nivel personal, sino también en lo colectivo, porque al final los resultados son para el país.

Mencionó que tanto él como su coequipero Juan Celaya han entregado resultados positivos en sus asistencias internacionales y además forman parte de un equipo que busca el bien común y no de manera individual.

Castillo, quien junto con Juan Celaya se impuso al par de Rommel Pacheco y Jair Ocampo en el selectivo final en Guanajuato en el trampolín de tres metros sincronizado, afirmó que México es potencia en los saltos ornamentales y, por ende, se debe llegar con buena proyección para responder a las expectativas.

En el caso remoto de que la FMN decida que en lugar de Juan Celaya ejecute los saltos al lado de Rommel Pacheco, Castillo externó que “eso les corresponde a ellos, sé del talento que tiene Rommel, no hablo mal de él ni de Jair (Ocampo) ni de otro atleta. Al final de cuentas somos compañeros de selección nacional”.

El especialista en trampolín de tres metros sostuvo que en otras selecciones se apoyan entre los atletas que forman parte del equipo, “no puedes estar peleado con un mismo compañero de equipo. Debes tener un cierto tipo de apoyo y eso es lo que me gustaría que se tuviera”.

Por eso, resaltó, es la Federación Mexicana la que toma las determinaciones para México, “si quedo en primer lugar en los Panamericanos y en medalla mundial, el lugar no es para mí, es para México, y que vaya quien en ese momento esté mejor para los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

Indicó que ahora él y Juan Celaya pasan por buen momento deportivo, “hemos entrenado para lo que se necesita para estar dentro de los primeros lugares a nivel mundial. No quiero presiones desde antes de la competencia, pero estando en el lugar de la competencia sí se tienen las oportunidades”.

La FMN ha pronosticado que México regresará de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con seis medallas, pero sin especificar de qué valor, dado que al ser los clavados una disciplina de apreciación todo puede suceder.

En sincronizados de 10 metros, Paola Espinosa y Alejandra Orozco se hicieron del bronce, Rommel Pacheco (3 mts) y Paola Espinosa (10 mts) con oro. Rommel Pacheco y Jair Ocampo, oro en sincronizados de trampolín de tres metros, y Ocampo plata.

El competidor mexiquense viajará la próxima semana a Corea para tomar parte en los Campeonatos Mundiales de Natación, que se realizarán del 12 al 20 de julio venidero en la ciudad de Gwangju.

En la justa del orbe, Castillo irá en trampolín de tres metros sincronizados; mientras que en Lima 2019 competirá junto con Juan Celaya en la misma prueba, y en individual en un metro y en tres metros.