Al ritmo de rap, Real Madrid presenta segundo uniforme

El Real Madrid presentó en sus redes sociales su segundo uniforme para la próxima temporada, en donde buscarán tomar revancha, del mal año futbolístico que tuvieron en 2018-2019, donde no pudieron refrendar su título en la Champions League, además de que quedaron lejos de ganar LaLiga.

Te puede interesar: México anuncia partido amistoso frente a Argentina

La canción de rap 'If You Create The Noise' interpretada por Denom, Anita Kuruba e Ikki, fue la que le puso ambiente y originalidad a la presentación de la indumentaria, la cual se realizó a través de redes sociales y donde se puede apreciar a Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vázquez y Karim Benzema.

Que el mundo sepa que estamos listos. Sube el volumen 🔊

La nueva segunda equipación del @realmadrid de @adidasfootball ya está disponible.

Compra ahora: https://t.co/U8EJYbXRhf #HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/bnLS9HysD4 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 27, 2019

El jersey es de color azul marino, con las tradicionales franjas doradas, resaltando las ondas que cruzan horizontalmente, las cuales fueron inspiradas "en el ambiente que se genera en el estadio Santiago Bernabéu".

En el video, sorprendió la aparición de Marcelo, pues los rumores cada vez crecen más acerca de su posible salida del conjunto blanco; sin embargo, esto indica que Zinedine Zidane aún lo tiene contemplado para la próxima campaña.

🆕👕 Donde sea que vayamos, nunca estamos solos.

Crea ruido con la nueva segunda equipación del @realmadrid 2019/20. @adidasfootball | #HalaMadrid | #DareToCreate 🛒👇 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 27, 2019

TE RECOMENDAMOS