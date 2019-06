¡Una más! Jimena Álvarez se despide de Televisa Deportes

View this post on Instagram

Hoy cierro un capítulo de mi vida! 🎬⚽️ Hay años que cuestan un montón, sean honestos?? Que decimos pls, porfa, acábate ya! Y conforme vas creciendo te das cuenta que son años o meses, menos para vivir…! Hoy hago un recuento de los nueve años que tuve la fortuna de hacer lo que más me gusta: COMUNICAR! 9 años en que TODOS los días por más problemas- flojera- alegría-tristezas-días especiales- migrañas- cólicos ( porque aunque ames tu chamba, también te cansas,sufres, te sientes mal, tienes buenas y malas) en el 5-4-3-2-1 TODOOOOOOO se me olvidaba y por arte de magia sonreía y era el mejor momento! Esa adrenalina, esas cosquillitas, esa pasión!!!! Es el mejor sentimiento del mundo……!!!! Y les deseo de todo corazón que siempre hagan lo que hagan lo sientan! Y si todavía no la sienten o se les apagó!!!! Busquen cómo volver q prenderla!!! Gracias Televisa por abrirme las puertas para cumplir mi sueño! Gracias Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Alfonso De Angoitia. Mil gracias Otoniel Ochoa y Javier Alarcon por creer en mi desde el inicio. Gracias Fco Javier González por tanto apoyo! Gracias mi Geñia por siempre creer en mi! Te quiero mucho! Gracias Juan Carlos Rodriguez y todo su Miami team!!!! por su tiempo y esfuerzo! Estoy segura que será un exitazo!!! Y celebraré con ustedes!!!! Gracias Familia Televisa, a todos los productores, camarógrafos, editores, redactores….. gracias por su apoyo incondicional! Gracias Army!!!!! Que hubiera sido de mi? Sin tantos consejos y jalones de orejas! Ivan Pirron!!!! Un crack en toda la extensión de la palabra! Gracias por tanto! A todos mis compañeros! Gracias, gracias por tantísimos recuerdos que jamás se me van a olvidar! Gracias a mi familia! A mis papás por darme las herramientas para volar y guiar mi camino y sobre todo siempre por su apoyo incondicional! Gracias a mi little bro y cuñada por no juzgarme y apoyarme en todo momento! Gracias gordiiii!!! Por siempre siempre estar! Por escucharme una y otra vez! Por desvelarte sin perder detalle del mundo deportivo y sobre todo por quererme tal cual! I loooove u! Gracias a mis amigas por tanta porra y buena vibra siempre! Por escucharme y apoyarme en absolutamente