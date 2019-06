Triatleta recorre 180 km en bici con un vidrio clavado en el pie

Participar en un Triatlón es una hazaña pero hacerlo con un vidrio enterrado en el pies es una verdadera proeza. Así lo demostró el alemán Sebastian Kienle en el Campeonato Europeo de Triatlón ‘Iron Man’.

El atleta se encajo el trozo de cristal en el talón después de nadar 3.8 kilómetros. Pese a eso se subió a la bicicleta para recorrer 180 kilómetros. Al finalizar su recorrido pidió ayuda a los médicos del evento.

We're blessed to be able to watch these two race. 🙏@SebastianKienle gets into T2 and gets a piece of glass removed from his foot. @janfrodeno sees the medical team and instead of storming off, goes to check on Sebi. #IMEUChamps

📺: https://t.co/xo0tukX89x pic.twitter.com/G2XVCxFAew

— IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) June 30, 2019