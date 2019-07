Tomás Boy descarta que Chivas también sea goleado por Boca Juniors

Antes de viajar a Seattle para enfrentar a Boca Juniors, el técnico de Chivas, Tomás Boy, confiesa la molestia que le provocó la goleada de 5-1 sufrida el viernes pasado, frente al River Plate. Y también confió en que para el duelo del sábado no existirá una “sacudida” de tal magnitud para el Rebaño Sagrado.

HALLAN MUERTO A BOXEADOR MEXICANO; APARENTEMENTE SE SUICIDÓ

“Evidentemente el resultado es muy desfavorable, pero en una pretemporada se pueden dar casos. Hemos visto otros equipos que les está pasando algo similar, porque esta es una pretemporada larga y se le dedica muchas veces al plano físico-atlético. De todas maneras, Chivas no puede tener este tipo de resultados”, explicó.

“Hemos estado platicando varias cosas y tiene que haber una sustancial mejoría, eso es importante. No es una revancha, pero sí tenemos que presentar una mejor evolución de lo que es el Guadalajara. Acuérdense que este es un equipo prácticamente nuevo y un equipo nuevo tarda. No nos podemos dar el lujo de tardar tanto, pero ahí va. No estoy tan preocupado, pero sí me disgustó mucho el resultado”, agregó Boy.

“No creo que haya otra sacudida similar, sinceramente no lo creo, pero sí pienso que el equipo va a trabajar mejor. Estamos mejor, en la semana hemos estado muy bien y la pretemporada tiene que dar sus frutos. Los equipos argentinos acaban de terminar su campeonato y están muy frescos. Sobre todo en el trabajo de intensidad, que es donde pareció que estábamos a otra velocidad”, sentenció el entrenador rojiblanco.

Y pidió a los seguidores paciencia luego del marcador de escándalo. “En general, la afición tiene que… yo no le puedo pedir nada a la afición porque ya está cansada de esperar y lo que le puedo decir es que son partidos de preparación y se ensayan muchas cosas. A veces, esos ensayos resultan con el marcador a favor y a veces resultan con el marcador en contra”, afirmó Tomás Boy.

Para enfrentar al Boca Juniors, este sábado en Seattle, el mediocampista Jesús Molina no viajó. “Tiene un golpe que sacó del otro día por eso no viaja. Un golpe fuerte, cerca de la cadera, pero sólo lo paramos cinco días”, detalló el entrenador del Rebaño Sagrado.