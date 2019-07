VIDEO: La reacción de Nadal por el pelotazo de Kyrgios en Wimbledon

Rafael Nadal y Nick Kyrgios volvieron a vivir una episodio más en su tensa rivalidad, y se dio este jueves cuando el australiano cayó ante el español dentro de la segunda ronda de Wimbledon, pues soltó un pelotazo que provocó la mirada furiosa del mallorquín.

HALLAN MUERTO A BOXEADOR MEXICANO; APARENTEMENTE SE SUICIDÓ

En el tercer set Kyrgios intentó hacer una devolución, pero claramente lo hizo al cuerpo de Nadal, lo que generó que la afición de inmediato le recriminará al australiano por una más de su actitudes fuera de control, pues es bien conocido su mal comportamiento dentro de la cancha.

Nadal no dijo nada, pero con la mirada fue suficiente para dejar en claro que no le gustó el comportamiento de su adversario, quien continúo en el partido como si nada hubiera ocurrido. Al final del encuentro Rafa Nadal se impuso a Kyrgios para seguir con vida en Wimbledon y ambos se dieron la mano de manera muy política, porque es un hecho que no están ni cerca de ser amigos.