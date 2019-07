Bruno Marioni firmó 'hoja en blanco' en su llegada a Pumas

Bruno Marioni, ex técnico de los Pumas de la UNAM, reveló que en su llegada con el conjunto felino en enero de 2019, firmó una hoja en blanco, acción que le sirvió de experiencia, y nunca más volvería hacerlo, ya que las consecuencias, no fueron las mejores.

Te puede interesar: Megan Rapinoe muestra un seno en entrega de premios ESPY

"Definitivamente hay algo que no vaya a volver a hacer, que es firmar una hoja en blanco -por decirle de alguna forma- con tal de estar en un lugar. Probablemente con Pumas, lo haga cada vez que me pase, por el cariño y el sentimiento, pero sí es difícil para un entrenador llegar y aceptar las condiciones", reveló el estratega argentino a Marco Claro.

Sobre su SALIDA de Pumas "Me pasó algo que NO volvería a HACER, firmar una HOJA en BLANCO con tal de estar en un LUGAR"@BrunoMarioni en #MarcaClaroMVS

📻102.5 FM⁰📺336 Dish⁰📱 https://t.co/hR2c0FjRUi

📱❗️ 557324-7550 pic.twitter.com/GTJEKXB81c — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 11, 2019

Asimismo, el Barullo dijo que fue un momento difícil cuando quedó fuera del equipo universitario; sin embargo, está consciente de que así se maneja el mundo del futbol. "Fue muy difícil recibir esa noticia, pero vivimos en el mundo del futbol en el que todo puede pasar. Estoy seguro que no fue por los resultados que me fui, pero entiendo, aunque me hubiera gustado continuar".

El argentino habló sobre la cantera del Club Universidad, a la cual ve en evolución, pese a que se abandonó por algunos años, aunque desde su perspectiva, hasta el momento, no existe ningún jugador que esté listo para triunfar en la Primera División, pero para jugar sí.

TE RECOMENDAMOS