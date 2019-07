'Las mujeres somos más que solo atletas': Alex Morgan, en brillante discurso

Alex Morgan, no sólo brilló en los Premios ESPY por su elegante vestimenta, sino por su espectacular discurso que ofreció, luego de ser galardonada como la 'Deportista Femenina del Año', la noche del pasado miércoles.

"La inversión en mujeres y niñas, no solo debe ocurrir en los campos de juego, sino contando las historias de mujeres increíbles que continúan demostrando que somos más que solo atletas", mencionó la atacante de 30 años de edad.

Morgan se dijo sentir afortunada por poder llevar a cabo, el deporte que tanto ama, y no solo eso, sino tener la dicha de levantar títulos como representante de Estados Unidos. "He jugado el deporte que amo. He sido afortunada por poder tener esto en mi vida, primero mis compañeras de equipo: ¡lo hicimos!. Las quiero como hermanas y tengo 22 mejores amigas, mi familia significa todo para mí", sentenció.

"Somos más que solo atletas", increíble mensaje de Alex Morgan, elegida como la "Deportista del Año" en los premios #ESPYS. pic.twitter.com/I0T5O4Fhrj — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2019

Alex Morgan fue parte vital para título de Estados Unidos en la Copa del Mundo Femenil 2019, en donde vencieron a Holanda en la gran final celebrada en Francia, resultado que les permitió proclamarse bicampeonas, siendo el segundo país que consigue dicha etiqueta.





