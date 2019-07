En alianza entre Caliente y Chivas, Oribe Peralta se siente mas ‘vivo’ que nunca

El delantero Oribe Peralta reconoció que Chivas de Guadalajara le reavivó una llama que parecía apagarse y ahora, gracias a esa confianza que le demostró el club tapatío, le queda responder a las expectativas.

Si bien su llegada a Chivas procedente del América fue criticada, el “Cepillo” dejó eso de lado y está comprometido, ilusionado con Guadalajara, que podría ser el último equipo de su trayectoria, luego que cuenta 35 años de edad.

“Esa ilusión nunca la he perdido en los equipos que he estado y en Chivas menos, lo dije a Amaury (Vergara) que reavivaron en mí una llama que a lo mejor se estaba apagando”, señaló el delantero durante la presentación y alianza del Rebaño Sagrado con su nuevo patrocinador.

El mundialista tricolor conoce las exigencias en Chivas y apunta a todo lo alto, aspira a ser campeón y defender de gran forma los colores de esta institución, siempre anteponiendo los objetivos grupales sobre los personales.

“Me sentí contento que me buscara, hablaran conmigo y no me queda más que entregarme por esta playera, estos colores, tratando que el equipo sea campeón porque los logros en equipo son los más importantes, sé que con goles puedo ayudar al equipo y esa es mi idea al estar aquí”, aseveró.

Este día, Chivas presentó a su nuevo patrocinador, que ya luce en el uniforme, una conocida casa de apuestas, y el presidente del club, Amaury Vergara, subrayó: “Queremos que todo el mundo se contagie con esta alianza, que se sumen a apoyar, a ir al estadio y ver los partidos”.

Por su lado, la directora comercial de Caliente, Fernanda Sainz, adelantó que “hay muchos beneficios que le daremos al aficionado con esta alianza”.



















































