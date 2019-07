Veracruz no jugaría este Apertura 2019 por deuda con Memo Vázquez

El director técnico de Necaxa, Guillermo Vázquez, dio a conocer esta mañana, que Veracruz aún presenta adeudos hacia él, cuerpo técnico y varios futbolistas.

Los escualos le deben pagar antes del inicio del Apertura 2019, de lo contrario no pueden competir, así se lo hizo saber Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

"Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado, eso fue la última información que tengo de parte del señor Bonilla, que así me lo hizo saber a mí, que si no hace los pagos no participa el equipo de Tiburones y no nada más a mí si no a toda la gente que le debe, entonces confiamos que así será", indicó Memo Vázquez en charla con ESPN.

"El cuerpo técnico que estaba conmigo en Veracruz, somos cuatro personas y varios jugadores que no sé qué tantos más están en esa misma situación, pero me imagino que varios".

TE RECOMENDAMOS La Juventus cambiará de nombre en FIFA 20

La permanencia de Veracruz estaba en duda, primero por el descenso deportivo, por el que pagó con 120 millones de pesos para mantenerse en primera y después por adeudos que tenía sobre algunos fichajes. Sin embargo al final todo había quedado resuelto.

El estratega dirigió a los Tiburones Rojos durante el 2018 y dejó el cargo en la Jornada 4 del Apertura debido a los adeudos. Veracruz debe pagar a más tardar este viernes 19 de julio, fecha en que inicia el nuevo torneo de la Liga MX.

TE RECOMENDAMOS