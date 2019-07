Gignac va por todo con Tigres en Liga y Conca

André-Pierre Gignac está a un gol de superar a Tomás Boy como goleador histórico de los Tigres, además de los títulos ganados, sin embargo, no se conforma y aseguró que va por más.

El galo ha conquistado la Liga MX en cuatro ocasiones, tres más el Campeón de Campeones, aún así reconoce que es un competidor por lo que siempre quiere ir por todo.

“Soy un competidor y quiero más. (Tigres) ya se acostumbró a ganar y queremos todo, pero no es fácil. Vamos por todo, pero sin ser agrandados ni creídos”, dijo a El Universal en una entrevista.

Gingac tiene 104 goles con Tigres, un gol más y superará al Jefe Boy, sin embargo, se le ha negado la Liga de Campeones de Concacaf, la Libertadores y una final de Liga ante Chivas.

“No estoy conforme con lo que ha pasado, con las Concachampions, con la Libertadores, en especial con el campeonato de Chivas, porque son finales perdidas y no me gusta perder. Eso sí, está claro, el balance es positivo (en cuatro años), pero siempre quiero más”, dijo.

Desde que Gignac está en Tigres, el equipo ha caído sólo una vez en las cinco finales que han jugado, y fue en el Clausura 2017 ante Chivas.

Además de las cuatro finales internacionales, una en Copa Libertadores ante River Plate en 2015 y las tres de Liga de Campeones de Concacaf, ante América, Pachuca y Rayados.

A pesar de que es un goleador que ha destacado en la Liga MX, el francés no se siente como el mejor jugador extranjero que ha llegado al futbol mexicano.

“Hubo jugadores de alto nivel, quienes metieron 250 o 300 goles en la Liga, así es que no podemos hablar de eso.

“No se pueden comparar las épocas, yo llegué a una etapa dorada de Tigres, donde mis compañeros son unos cracks, me acomodo super bien con ellos y me ayudan mucho, así es que no creo que podamos decir que soy el mejor extranjero de la Liga”, mencionó.

Gignac recientemente ganó dos Balones de Oro, sin embargo, aclaró que prefiere levantar campeonatos que reconocimientos personales.