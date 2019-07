¿El Real Madrid necesita fichar a Pogba?

Cada vez se ve más cerca el 8 de agosto, día en que se da el cierre de fichajes en la Premier League, lo cual provoca que una llama de esperanza se vaya apagando poco a poco, y me refiero a la esperanza de Zinedine Zidane de poder contar con uno de sus fichajes soñados, el de Paul Pogba.

Tal parece que la directiva de los "Red Devils" se ha empeñado en no dejar cambiar de aires al jugador galo, ya sea primero negándose a negociar y ahora, subiendo el precio de su carta, la cual se calcula en 200 millones de euros.

Te puede interesar: Tenista se encuentra con fan que ¡se tatuó su rostro!

Por lo pronto, el jugador se encuentra en la gira de pretemporada en Australia, mientras en Real Madrid quien se aferra al fichaje de Pogba es su compatriota, Zizou, en lo que a veces se pudiera catalogar como un complejo de nacionalismo, al querer en su mayoría fichajes franceses, lo cual no me parece descabellado si es que se justifica el nivel para lo cual surge la siguiente duda ¿Es prioritario el fichaje de Pogba para Real Madrid?

VENDER ES PRIORIDAD

Tras los fichajes de Jovic, Eden Hazard entre otros, la "Operación Salida" es lo que principalmente preocupa en Valdebebas, ya que Real Madrid tiene que respetar el Fair Play financiero para no caer en sanciones que pudieran cohibirle de fichar en invierno o verano de 2020, dado que el fichaje Mbappé, principal objetivo merengue, tal parece que se ha postergado a 2020 para poder bajar el precio de su carta y condicionado a que la joven estrella del PSG no renueve con el jeque, por lo que ahorita a Florentino, le preocupa más vender que comprar.

Sumado a ello, la salida de James Rodríguez se ha complicado, pues De Laurentiis no quiere comprar y sí que le cedan al colombiano, algo que me parece ilógico, puesto que Real Madrid lo está vendiendo mucho más barato (50 MDE) del precio que pagó y por el nivel del futbolista es una "ganga", y sí vería como un tremendo error terminar reforzando al odiado rival de la capital, Atlético de Madrid, siendo que James es una realidad y no una promesa como Llorente, a pesar de la poca constancia del sudamericano.

Hay que tener en cuenta, que la salida del colombiano, de destacado actuar en la pasada Copa América, ahora también depende de la posible partida de Isco, lo cual abriría la puerta para que James tuviera un puesto, pues si bien, Real Madrid busca la salida de seis jugadores, tampoco quiere debilitar su mediocampo teniendo en cuenta que Modrić envejece y eso es algo que ya ha dado señales la temporada pasada con un descenso en su rendimiento.

Retomando el caso de Pogba, hay que tener en cuenta que los merengues tienen otras opciones de las cuales hablaré a continuación.

EXISTEN OTRAS OPCIONES

Christian Eriksen

El danés tuvo una gran temporada con el Tottenham, llegando a la final de la Champions League, remontando a Ajax gracias a los goles de Lucas Moura en semifinales.

El mediocampista es muy dinámico, asiste, tiene visión de campo, se quita fácil a sus oponentes, no desconoce meter goles y sabe actuar en espacios cortos ayudándose de paredes con otros jugadores.

Donny Van de Beek

El neerlandés ya dio muestras de su calidad con Ajax en la pasada Champions League, donde fue eliminado por Tottenham y quizá ese sea el punto débil, que a pesar de que es un juego en conjunto, ahí es donde quizá le faltó experiencia tanto al Ajax como al propio Van de Beek.

El holandés tiene cualidades extraordinarias como saber girar sobre su propio eje, quitarse a jugadores, disparar, meter goles, asociarse en paredes con sus compañeros, yo lo pondría como segunda opción después de Eriksen en caso de que Pogba no llegara.

POGBA SE QUEDÓ CORTO

Ahora analicemos un poco al galo en cuestión, tengamos en cuenta que a pesar de que el número de goles y asistencias aumentó con la llegada de Solskjær en el banquillo, Pogba no fue clave al final de la temporada, su equipo se quedó fuera de los puestos de Champions en la Premier.

Sin embargo, es un jugador que es capaz de quitarse a los rivales con pocos movimientos, asistir a sus compañeros y meter goles, y una ventaja que tiene es que da pases largos que para el estilo de contragolpe de Zidane pudiera favorecerle al equipo en salidas a velocidad.

¿DEBEN FICHARLO?

Creo que Real Madrid hubiera contratado a Pogba cuando salió de Juventus, un jugador sumamente importante en el cuadro bianconero y que en su segunda etapa en Manchester United, no ha sido el crack que todos esperábamos, además, es bastante caro y pienso que en este momento Eriksen está en mejor momento, por lo que Zizou debe dejar sus caprichos nacionalistas a un lado y debe pujar por un refuerzo más barato y con mayor efectividad.

Por su parte, Van de Beek, es un grandioso jugador pero que todavía le falta ser vital enero momentos clave, pero por su juventud, también lo preferiría por encima de Pogba, por la proyección que tiene a largo plazo y quizá para ser un buen recambio en media cancha. En conclusión, Eriksen debiera ser elegido para esta segunda etapa de Zidane.

TE RECOMENDAMOS