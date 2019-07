Edson Álvarez, de viajar en Metrobús a fichar con el Ajax

¡Llegó el momento de partir! Edson Álvarez dejó de ser jugador de las Águilas del América, para convertirse en el nuevo elemento del Ajax de Holanda, club con el que continuará su carrera profesional, con el fin de seguir cosechando títulos, tal como lo hizo en México.

Sin embargo, detrás del exitoso futbolista que actualmente es, hay un gran ser humano, que no tuvo la gloria en charola de plata, le tocó trabajar arduamente, para hoy, poder cumplir su sueño de militar en Europa.

"Mi día inicia cuando me despierto a las 7:00 de la mañana, mi papá me hace el favor de llevarme al Metrobús, y de ahí me aviento como una hora y cuarto de camino en lo que es Metro, Metrobús y Taxi", mencionó hace un par de años Edson en entrevista con Univisión Deportes.

Originario de Tlalnepantla, Estado de México, Álvarez creció rodeado de futbol, ya que sus padres tienen un negocio de uniformes deportivos, con el cual, siempre sacaron adelante a su familia.

Hoy en día, podemos 'culpar' a Ricardo La Volpe de tener a un futbolista como Edson Álvarez, ya que él fue quien lo debutó en Primera División. "Yo presentía algo, porqué yo sabía que Ricardo La Volpe le daba mucha oportunidad a los chavos, dije voy a empezar de ceros con todos mis compañeros. Y yo recuerdo que me dijo, vamos a ver porqué a mí me dicen que sos un fenómeno para sacar el balón de atrás", recuerda el juvenil.

