Estos son los candidatos a descender en la Liga MX

Después de tanta sequía por fin llega la gloriosa Liga MX, el único torneo a nivel mundial que puedes hacer lo que quieras, y como quieras, (Saludos, Veracruz) pero bueno, ese no es el punto, el punto es que así como existen los grandes candidatos a levantar el título, existen los grandes candidatos a ser una vergüenza y estar en la parte baja de la porcentual. Hoy hablaré sobre los tres equipos condenados al fracaso.

Veracruz

¡Qué sorpresa! Los Jarochos pueden ser uno de los equipos que pueden dar mucha vergüenza en la tabla general, aunque no creo que superen la temporada pasada que no lograron ni un solo punto, (ya ni yo en la universidad). Los Tiburones Rojos del Veracruz están en una nueva etapa, al menos es lo que ha dicho Kuri, -que son como un pez que ha resurgido del mar con ganas de trascender- pero la verdad es que haciendo un análisis, son casi los mismos jugadores del torneo pasado, entonces no espero un cambio brutal en su nivel de juego, a lo mucho pueden llegar a pelear la parta baja con unos 9 o 12 puntos y no es ser mala onda, es la verdad. Es un nuevo proyecto y pueden salir las cosas bien, pero todo depende de su capacidad mental, si ellos van con la idea de que son Veracruz y que no lograrán nada, no podrán salvarse como es la idea. Es una lástima que una plaza tan espectacular como la del Puerto Jarocho sea reconocida como una de las peores en el futbol mexicano, cuando no hace mucho tiempo era el rival incómodo de los equipos grandes.

Club Puebla

Este equipo viene con un cambio de directiva muy drástico, pero es lo mismo de siempre, su visión es hacer muchas campañas de marketing para que el club sea más reconocido a nivel nacional, pero en lo deportivo dan miedo, pero miedo a sus aficionados, yo creo que el aficionado del Puebla ya está acostumbrado a buenas promociones en la taquilla para ir a ver a su equipo perder o empatar, es un grupo de jugadores muy basto, sí, pero muy limitados, y este torneo no contrataron a nadie más que a Rodolfo Salinas,y trajeron a otro delantero, pero a el Chelís no le gustó su modo de juego, (estás viendo que no hay nadie y todavía los corres).

José Luis Sánchez Solá se ha caracterizado por vender “espejitos” y la afición poblana le tiene un cariño enorme solo por ascenderlos hace más de 10 años. Llegó a medio torneo la temporada pasada, hizo buen papel, pero a varios equipos que les ganó estaban en crisis, y este torneo que viene es uno de los candidatos a fracasar desde la jornada 1.

FC Juárez

El invitado de último minuto, ese que llegó en lugar de unos difuntos Lobos BUAP es una incógnita muy grande, nunca han jugado en la primera división y peligra su gran inversión, la poca experiencia de la directiva puede ser el factor al fracaso de los fronterizos. Se reforzaron como si fuera el fin del mundo, trajeron a jugadores a más no poder y quieren buscarle acomodo a todos en el 11 titular, cuando es imposible. No puedo emitir un juicio de valor, porque si futbol va a cambiar demasiado, eran unos en la Liga de Ascenso MX y serán otros en la Liga MX, pero analizando a cada plantel y a cada DT, FC Juárez es el que más tiene presión, nadie contaba con ellos para este torneo y no se sabe si será uno de los grandes protagonistas o una pena ajena, pero por plantel y mirando a sus futbolistas, es uno de los equipos más bajos en la temporada, y como es nuevo automáticamente es uno de los equipos a descender, será una pena si ello llega a pasar, por fin hay otro equipo en la frontera y espero que sea lo mismo o mejor que Xolos, pero ahora es uno de los candidatos para estar en la parte baja de la porcentual.

Conclusiones

Existen otros equipos en riesgo de descenso como Atlas, Querétaro, y las mismas Chivas de Guadalajara, pero en este top tres, están los que realmente peligran, en el caso del Club Puebla que no está en zona de riesgo desde hace mucho tiempo puede ser una gran ayuda, pero analizando al equipo yo creo que bajarán de golpe en esa tabla y es uno de los que puede descender.

FC Juárez puede pagar su “novatada” y bajar de categoría en menos de lo que se espera, su inexperiencia en el máximo circuito puede ser la cruz que carguen todo el torneo y veremos una de las despedidas más rápidas de la historia.

Veracruz es el candidato idóneo para bajar, si siguen con ese estilo de juego que traen desde hace unos dos años, ahora si veremos su adiós y no habrá chequera que los pesque. Y si me preguntan, éste mi gallo para despedirse de la Liga.

Pronóstico Gurú: Veracruz descendido.