Bajo el marco: ¿Favoritos o candidatos?

Antes de comenzar una competencia o un torneo solemos dar un pronóstico de lo que creemos va a suceder, pero muchos suelen hacerlo solamente siguiendo los latidos de su corazón, basados únicamente en señales o indicios y por ello surgen varios FAVORITOS y otros tantos CANDIDATOS, mientras que algunos se quedan solamente como posibles ASPIRANTES O COMPARSAS.

EDSON ÁLVAREZ, DE VIAJAR EN METROBUS A FICHAR CON EL AJAX

Pero, ¿realmente que significa cada uno de estos conceptos y quienes aplican en mayor o menor medida para ser considerados como tales para el Torneo Apertura 2019?

Por ejemplo: un FAVORITO es simplemente aquel preferido sobre otros iguales como probable ganador y CANDIDATO es el que por poseer determinadas cualidades o características busca alcanzar cierto logro u honor, por lo que no cualquiera podría ser llamado así.

Por eso yo me quedaría solamente con equipos como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, Toluca e incluso el León, como los CANDIDATOS para pelear seriamente por el título, ya que revisando sus números, son los seis mejores en los últimos tres años en la Liga MX, todos ellos rebasando la cifra de 100 puntos conquistados en la fase regular de los seis torneos más recientes, una consecuencia de la continuidad de sus proyectos, con tiempo y paciencia para sus técnicos, aunque en dicho rubro los “Verdes” y los “Diablos Rojos” no han sido tan eficaces y eso, así como aglutinar un mucho menor número de aficionados en todo el país, los deja un paso atrás y sin que se les pueda reconocer también como FAVORITOS.

Otros factores serían por supuesto la inversión en refuerzos y la capacidad para desarrollar pero sobre todo utilizar a sus talentos de fuerzas básicas y es ahí donde entran otros equipos a la pelea, para competir con mayores posibilidades, pero al mismo tiempo ya como meros ASPIRANTES, palabra cuya definición señala que se trata de aquellos que en ocasiones sin merecerlo, “desean” conseguir algo.

Y aquí caben varios, como Santos, Pachuca, Tijuana, Necaxa y hasta el Morelia, unos porque que han hecho muchos (demasiados) cambios en sus planteles y otros porque casi no han hecho ninguno por falta de presupuesto y difícilmente podrán por ello ir más allá de sus propios deseos.

Otro grupo para el nuevo certamen será el de los ACOMPAÑANTES O COMPARSAS, es decir según el diccionario, aquellos que aparecen pero no destacan y cuya presencia no se toma en cuenta, definición casi perfecta por su presente atribulado y cambiante para clubes como los Pumas, Puebla, Atlas, Guadalajara, Querétaro o Veracruz, y porque además los cuatro últimos pelearan antes que nada por el no descenso, lucha que asimismo deberán librar los dos nuevos equipos del circuito, Atlético de San Luis y FC Juárez, sin descartar que entre los que ocupan este último grupo o categoría pueda surgir, como es regla en torneos cortos, el famoso CABALLO NEGRO o la SORPRESA del torneo, esas que hay que disfrutar y aprovechar por el sabor que le dan a la competencia y porque se dan una vez en la vida.

Esta columna es la opinión del autor y no la de Publisport

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro