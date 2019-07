'Sigo siendo el niño que llegaba en metro': Edson Álvarez

La tarde de este viernes, Edson Álvarez ofreció su última conferencia de prensa con las Águilas del América, previo a emprender su viaje a Holanda para reportar con su nuevo equipo: el Ajax.

El futbolista mexicano de 21 años de edad, dejó en claro que continúa siendo el mismo ser humano que llegaba en metro a los entrenamientos del conjunto de Coapa, con esa hambre de triunfar y escalar cada día más, pasión que lo llevó a cumplir su máximo sueño de jugar en Europa.

"Sigo siendo aquel niño que llegaba en metro con esa hambre de triunfar. Han pasado muchas cosas en tres años. Se va un Edson más maduro con esas ganas de crecer y disfrutar, porque soy muy afortunado de vivir esto", mencionó Álvarez.

El zaguero azteca confesó que eligió al Ajax, dado a que es el más grande de Holanda, además de que pidió el consejo de Erick Gutiérrez y Andrés Guardado. "No pude ver a 'Chucky', pero hablé con Guti y Andrés. Me contaron acerca de la gente y fue más por la parte deportiva y seguir creciendo como jugador y terminar de madurar. Tengo mucho por aprender y tuvo que ver que mis compañeros me han dado muy buenas referencias de la liga y el país".

Asimismo, el ex elemento del América, afirmó que su familia se puso contante con dicha noticia, aunque su madre no pudo evitar la tristeza de que partirá del país; sin embargo, conocía el sueño de Álvarez, por lo que le brindó una vez más su apoyo.

"Fue una noticia que a mi familia le agradó bastante. Mi madre un poco triste, pero sabe lo que yo quería, sabe mis planes y mis metas. Que lo disfrute y aprenda. Que siga siendo el mismo chavo con hambre de trascender", sentenció.

