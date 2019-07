'Me puse a llorar cuando todo se acabó': Griezmann sobre su llegada al Barça

Antoine Griezmann, flamante refuerzo del Barcelona para la próxima temporada, confesó los momentos tensos que vivió previo a su llegada con el conjunto catalán, tras la problemática en la que se vio envuelto con su ex equipo, el Atlético de Madrid respecto a su cláusula de rescisión.

En entrevista con MARCA, el atacante francés, reveló que cuando se cerró la negociación con el Barça, le llamó a su padre y se puso a llorar de felicidad, pues se quitaba una presión de encima, con la que lidió gran parte del verano.

"Llamé a mi padre y empecé a llorar de felicidad porque ya estaba, ya se había acordado todo. Estaba con mis amigos, con mi mujer, con mis niños y fue un momento increíble", fueron las palabras de Griezmann.

El futbolista campeón del mundo en Rusia 2018 con la Selección de Francia, está consciente que será difícil tener al conjunto colchonero como su rival; sin embargo, ahora se concentra en hacer las cosas bien con la escuadra que dirige Ernesto Valverde. "Sé que habrá una pitada, es parte del futbol. Me han querido mucho, y cuando alguien se va, puede doler. Es como en la Real, mi primera visita no fue fácil. Pero al Real y al Atleti siempre los tendré en mi corazón porque me han dado muchísimo".

Antoine reveló que ahora se siente feliz con este nuevo reto, además de que sus compañeros lo han dado una cálida bienvenida. "La verdad es que en el vestuario me han recibido muy bien: jugadores, cuerpo, técnico y médicos y, de momento, estoy disfrutando y ojalá pueda coger confianza pronto para hablar, ser yo mismo y disfrutar", sentenció.

