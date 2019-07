Pumas le da su 'bienvenida' al Atlético de San Luis

El Atlético de San Luis tuvo un amargo regreso a la Primera División de México, luego de caer en el Alfonso Lastras por 2-0 ante los Pumas de la UNAM, equipo que debutó en el Apertura 2019 con el pie derecho, de la mano del estratega español Míchel González.

El conjunto universitario tuvo un primer tiempo catastrófico, se vio superado en distintas ocasiones por la escuadra local, que perdonó una y otra vez, y al final, tuvo que pagar con su derrota en la jornada 1 del presente certamen.

Juan Pablo Vigón y Andrés Iniestra, le dieron una amplia seguridad al mediocampo; sin embargo, la defensa capitalina tuvo graves errores que no terminó por aprovechar el Atlético de San Luis. Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador sin goles, pero con una historia por escribir en 45 minutos más.

En la parte complementaria, la polémica no se hizo esperar, luego de una mano dentro del área por parte del zaguero Pedro Álvarez, que el silbante Diego Montaño consultó con el VAR, y determinó que no era penalti a favor de Pumas. El estratega universitario, le dio otra cara a su equipo con el ingreso de Pablo Barrera y Juan Manuel Iturbe, los visitantes se vieron mejor, y su recompensa no tardó en llegar.

Al 76' Carlos González puso el primer gol del encuentro, luego de un centro preciso de Ignacio Malcorra, que controló con el pecho y remató para enviar el esférico al fondo de la red local.

Diez minutos después, Luis Quintana anotó el segundo, tras un remate con la cabeza en un tiro de esquina.

Con este resultado, la escuadra capitalina suma sus primeros tres puntos, dejando un buen sabor de boca entre su afición, sobre todo por lo logrado en el segundo tiempo. Mientras que el equipo que dirige Alfonso Sosa, sufrió su primera decepción en su regreso a la Primera División de nuestro país.

