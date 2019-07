Presentarán nuevas pruebas contra Joao Maleck

Familiares y abogados de María Fernanda Peña, quien perdió la vida en el accidente en el que estuvo involucrado el futbolista Joao Maleck, dieron a conocer que existen nuevo elementos para que el jugador no salga de prisión.

Ala Rassi -abogada de la familia de María Fernanda- aportarán los nuevo elementos a la carpeta de investigación, entre los que se encuentran nuevos videos y datos.

“Hay pruebas de retrospectiva que realizó la Fiscalía donde vienen nuevos datos de alcoholemia, nuevos datos de velocidad, hay videos nuevos, hay videos de días anteriores, de todo el trayecto del señor Joao Maleck hasta el momento del impacto, el tiempo que llevo a suceder los hechos”, declaró Rassi en conferencia de prensa.

La nueva representante de la familia, que sustituye a Eulogio Ordoñez, espera que con las nuevas pruebas -que se mostrarán en la próxima audiencia- se regresen las agravantes de alcoholemia y exceso de velocidad al caso contra Maleck.

La abogada explicó que el perdón que otorgó la madre de una de las hijas de Alejandro Castro, la otra víctima del accidente y esposo de María Fernanda, no tiene ninguna implicación. “El juez no va a determinar una culpabilidad y una sentencia por la decisión de la mamá de la niña. Eso no, la ley no se maneja así”, señaló Rassi.

De igual forma recalcó que Martha Álvarez-Ugena, madre de María, sigue esperando justicia por lo que no quiere ningún acuerdo con el futbolista. El 27 de julio se termina el plazo de 30 día que tiene Joao para negocia un acuerdo con los familiares de las víctimas.

El 23 de junio María Fernanda Peña y Alejandro Castro perdieron la vida después de que su auto fuera impactado por el que manejaba Joao Malec.