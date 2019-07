Barcelona pone a la venta por primera vez el jersey del equipo femenil

El Barcelona puso a la venta este jueves, por primera vez en su historia, las camisetas del equipo femenino, que cuenta con un patrocinador propio, Stanley, distinto al de la primera plantilla masculina.

Las jugadoras azulgranas Vicky Losada y Alexia Putellas, acompañadas de la directiva responsable de la sección, Maria Teixidor, protagonizaron el acto de presentación de las nuevas elásticas, celebrado en la tienda del Barcelona del Paseo de Gracia barcelonés.

El evento, abierto a los aficionados, sirvió para que las futbolistas firmaran las primeras camisetas adquiridas por los seguidores del equipo femenino del Barcelona, que también se comercializó en la tienda del club en el Camp Nou.

😍 When you meet your idols and can’t believe it / Quan coneixes les teves ídols i no t’ho pots creure / Cuando conoces a tus ídolos y no te lo puedes creer #FCBFemeni pic.twitter.com/iDvltA2JuK

— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) July 25, 2019