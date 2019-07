Muere boxeador de 23 años, Hugo 'Dinamita' Santillán

El mundo del deporte nuevamente se encuentra de luto, tras el fallecimiento del boxeador argentino de 23 años de edad, Hugo Dinamita Santillán, quien se desmayó durante su combate ante Eduardo Abreu, por el título Latino Plata de categoría ligero del CMB el pasado sábado.

"Descansa en paz, Hugo Santillán. Tristemente nos enteramos del fallecimiento de Hugo tras lesiones sufridas en su pelea este sábado. Nos unimos a la familia de Hugo y a sus seres queridos en luto, apoyo y deseamos pronta resignación", fue el mensaje que publicó el Consejo Mundial de Boxeo mediante su cuenta de Twitter.

RIP Hugo Santillan.

He passed away from injuries suffered during Saturday’s fight which ended in a draw.

We join Hugo’s family and friends in grief, support and wish prompt resignation.

