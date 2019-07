Yo no tengo nada que demostrar: Funes Mori

El tercer goleador histórico de Rayados, Rogelio Funes Mori, dijo no sentir presión ante la llegada de Vincent Janssen a los albiazules.

Con 87 goles vistiendo la playera de los Rayados, el Mellizo dijo que no tiene nada que demostrar y que se ha sentido cómodo en el futbol mexicano.

“Yo no tengo nada que demostrar, desde que llegué al futbol mexicano me sentí muy cómodo, he hecho cosas buenas, me ha tocado perder finales, me ha tocado ganar y como digo, no tengo nada que demostrar.

"Lo importante es que desde que llegué acá me sentí cómodo, me han tratado muy bien, los hinchas también y tengo las mismas ganas que el primer día que llegue acá, de seguir adelamte, seguir empujando", declaró.

El Melleizo dejó en claro que la competencia sólo será deportiva con Vincent Janssen, quien podría llegar entre domingo y lunes.

“Tiene mucho talento, es joven y bueno, de repente al futbol mexicano cuesta adaptarse y lo vamos a ayudar para que se pueda adaptar”, mencionó.