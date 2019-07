VIDEO: Sead Kolasinac enfrentó a delincuentes que intentaron asaltar a Mesut Ozil

Este jueves se dio a conocer un video en el que Mesut Ozil y Sead Kolasinac, quienes viajaban juntos en el vehículo que conducía el alemán, estuvieron involucrados en un intento de asalto por parte de dos delincuentes armados.

El video tomado por las cámaras de seguridad del lugar en el que se encontraban en ese momento, captó todos los detalles que muestran al jugador bosnio enfrentando a los dos ladrones, quienes portaban cuchillos.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

— James (@smhjaames) July 25, 2019