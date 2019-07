VIDEO: El gesto de Cristiano Ronaldo al ver a un rival imitar su festejo

Cristiano Ronaldo junto a la Juventus se enfrentó, en la ciudad de Seúl, a las estrellas de K-League, la primera división de Corea del Sur, y el astro portugués vio como ante sus ojos, tres jugadores imitaban su característico festejo.

Ocurrió en el minuto 44 de partido, cuando el futbolista brasileño Cesinha logró hacerle un gol a la Juventus con un fuerte disparo cruzado que significó el 2-1 parcial. Tras la anotación, el atacante le habla a otros dos compañeros para realizar el festejo con el salto y giro que hace el astro luso.

Ronaldo, que estaba sentado en el banco de suplentes junto a sus compañeros, quedó sorprendido y lanzó una sonrisa muy tibia mientras el brasileño Cesinha lo buscó en el banquillo y lo señaló, para que no queden dudas de que le dedicaban el gol y el festejo.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Sead Kolasinac enfrentó a delincuentes que intentaron asaltar a Mesut Ozil

Cesinha, de 29 años, quien juega en el Daegu FC, se cruzó en el túnel de vestuarios con su ídolo en el entretiempo. Según se pudo ver en las imágenes, compartieron una breve charla en la que seguramente le explicó por qué le había dedicado el gol. Ambos se retiraron abrazados del terreno de juego.

Cristiano with Cesinha at the end of the first half.. pic.twitter.com/UZg66vrtMI

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 26, 2019