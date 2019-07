Gignac intentó meterse al vestidor de Chivas

El incidente entre el técnico de Chivas, Tomás Boy y el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, pudo terminar mucho peor. Al finalizar el encuentro que el Guadalajara ganó por 2-0, el futbolista francés intentó ingresar al vestidor del Rebaño Sagrado, para buscar al entrenador, tras el enfrentamiento a gritos que protagonizaron en la cancha.

Tanto el delantero como el entrenador cruzaron gritos e insultos durante el encuentro. El árbitro expulsó al entrenador y en plena discusión, los protagonistas del incidente se retaron. Gignac cumplió con eso y al término del encuentro fue en busca de Tomás Boy.

Salió inmediatamente del vestidor visitante y recorrió el pasillo que conduce el de local. Pero en el camino, el Comisario del partido, Enrique Ramírez, lo detuvo y le ordenó volver a su lugar. El francés no tuvo más opción que obedecer, para evitar ser reportado por un incidente todavía mayor a lo ocurrido en la cancha del Estadio Akron.

Lo acusan de provocar

Por su parte, José Luis Malibrán, auxiliar técnico de Tomás Boy, acusó al futbolista francés de provocar al “Jefe”, quien respondió con gritos e insultos. Al término del encuentro, el estratega de Chivas no pudo salir a conferencia de prensa, por haber sido expulsado y fue su asistente quien habló sobre el incidente.

“Lo que pasa es que creo que hicimos un gran partido, primeramente y eso desquició un poco a Tigres. El equipo campeón no se esperaba ese futbol de Chivas. Gignac es un jugadorazo, Tomás siempre lo ha dicho que es un jugadorazo. Ahora a mí me tocó estar atrás y vi cuando Gignac provocó a Tomás. Ya sabemos que es de un temperamento muy fuerte. Ya lo habían amonestado por salir del área, pero respondió a la provocación de Gignac. Después sí me metí un poco a calmar a Gignac, le dije que es un gran jugador porque es cierto. Es parte del calentamiento del partido en el que entramos todos”, sentenció Malibrán.