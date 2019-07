Tuca Ferretti pide castigo para Tomás Boy

Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico de Tigres, se fue satisfecho del Estadio Akron, a pesar de la derrota. Aseguró que su equipo fue mejor que Chivas. Lo que sí exigió fue que se aplique el reglamento en contra de Tomás Boy, por el incidente que protagonizó con André-Pierre Gignac y provocó la expulsión del propio estratega rojiblanco.

“Lo que me parece que la Comisión Disciplinaria debe tomar cartas en el asunto y aplicar el reglamento. Si hay sanciones o no… yo de mi parte, en toda mi carrera no me meto con los jugadores del otro equipo. Puedo decirle algo a los míos, gritarles, hacer muchas cosas, pero con los jugadores del rival, esto jamás lo he hecho y jamás lo voy hacer”, explicó.

“Hoy el reglamento ha cambiado porque realmente lo que estaba sucediendo en las bancas con nosotros los entrenadores es un verdadero desmadre, que no hay control. El reglamento ahora está buscando ser más estricto en ese sentido. Sabemos que cuando suceden este tipo de cosas podemos ser sancionados con dos, tres, equis cantidad de partidos. Lo único es que la comisión analice, vea y tome su resolución”, añadió el técnico de Tigres.

Aseguró que el incidente entre Gignac y Boy no afectó a su equipo tanto como el haberse quedando con un hombre menos desde la primera parte, por la expulsión de Carlos Salcedo. “No, no lo creo. Al contrario, (el incidente) demuestra que en ese sentido no se dejan. En al cancha es una cosa, afuera de la cancha, los que estamos afuera no debemos influir en nada en este aspecto de causar situaciones desagradables”, aseveró.

Aseguró que su equipo fue superior. “Yo tranquilo porque aunque el resultado no es bueno, mi equipo fue lo que esperaba en la cancha. Con un hombre menos, fuimos mejores y eso (tener uno menos) no nos permitió empatar. Las cosas se conjugaron, pero debo quedarme tranquilo con lo futbolístico porque aún con 10 hombre, hicimos las cosas mucho mejor que ellos, la verdad. Los tres resultados están latentes constantemente, a veces ganas, empatas o pierdes, pero me voy tranquilo”, concluyó Ferretti.